SABGAL chega ao pelotão nacional

Depois de muito mistério, foi revelado esta terça-feira o novo naming da equipa profissional do Clube Desportivo Fullracing, que em 2023 se chamou Glassdrive-Q8-Anicolor. A partir de 2024 e por um período inicial de três anos, renováveis por mais três, a equipa de Carlos e Ruben Pereira passará a designar-se SABGAL. Trata-se de uma empresa que opera na área alimentar, e cuja principal unidade industrial está fixada em Santa Comba Dão."Hoje estamos aqui reunidos para um virar de página. É um projecto a longo prazo, de seis anos. Foi um casamento rápido, fácil de concretizar o que nos agrada muito. A Sabgal acredita no ciclismo, e não iremos desiludir, estou certo. Vai ser um investimento fenomenal na estrutura e atletas", frisou Carlos Pereira, Team Manager do Clube Desportivo Fullracing.