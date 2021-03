Sam Bennett vence Clássica Brugge-De Panne ao sprint

O ciclista irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) venceu esta quarta-feira ao sprint a 45.ª edição da Clássica Brugge-De Panne, batendo sobre a meta o belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), segundo, e o alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), terceiro.

Bennett, de 30 anos, somou a quinta vitória da época na clássica belga, impondo-se ao sprint ao cabo de 4:27.40 horas, necessárias para cumprir os 203,9 quilómetros entre Bruges e De Panne.

Depois de ter obtido sete vitórias em 2020, o velocista soma e segue na nova temporada, com dois triunfos na Volta aos Emirados Árabes Unidos e outros dois no Paris-Nice, vencendo em três das quatro corridas em que participou: só falhou na Milão-Sanremo, que fechou no 42.º posto.

O único português em prova, Rui Oliveira (UAE Emirates) foi 158.º e último entre os ciclistas que terminaram a prova, cortando a meta a 4.52 minutos do vencedor.