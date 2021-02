Sam Bennett vence etapa da Volta aos Emirados Árabes

O irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) venceu esta quarta-feira ao 'sprint' a quarta etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a segurar a liderança da geral individual.

Após 204 quilómetros, com partida e chegada na ilha de Al Marjan, o irlandês, de 30 anos, impôs-se no sprint, ao cabo de 4:51.51 horas, batendo sobre a meta o holandês David Dekker (Jumbo-Visma), segundo colocado e novo líder dos pontos, e o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), terceiro.

O dia não provocou alterações de maior nos primeiros lugares da geral, que continua liderada por Pogacar, vencedor da Volta a França em 2020, com 43 segundos de vantagem para o britânico Adam Yates (INEOS), segundo posicionado, a 43 segundos.

A 1.03 minutos está o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), no terceiro posto, após um dia em que foi 24.º classificado, com o mesmo tempo do vencedor, seguindo em segundo na classificação da juventude, atrás de Pogacar, e em terceiro na tabela dos pontos.

Também Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) chegou integrado no pelotão, cortando a meta em 31.º, mantendo o 29.º posto na geral, a 12.14 minutos do líder.

Na quinta-feira, a quinta de sete etapas liga Fujairah a Jebel Jais, ao longo de 170 quilómetros, com uma chegada em alto que testará a liderança de Pogacar e as aspirações de João Almeida à vitória final.