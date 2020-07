Sam Bennett vence isolado na Volta a Burgos e Evenepoel mantém-se de amarelo

O ciclista irlandês Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step) venceu esta sexta-feira isolado a quarta das cinco etapas da Volta a Burgos, em Espanha, na qual o belga Remco Evenepoel, seu colega de equipa, continua de amarelo.

A tirada ficou marcada por um acidente provocado por Michael Morkov e Jacopo Guarnieri, a um quilómetro do fim, e do qual o irlandês saiu ileso, conseguindo um avanço suficiente para se impor ao grupo perseguidor de oito atletas, por quatro segundos.

Bennett cumpriu os 163 quilómetros que ligam Gumiel de Izán a Roa de Duero em 3:51.19, batendo o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e o italiano Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), os mais fortes no sprint atrás de si.

Evenepoel chegou no pelotão e manteve o comando com 18 segundos de avanço para o australiano George Bennett (Team Jumbo-Visma) e 32 para o espanhol Mikel Landa (Baharain-McLaren).

O jovem João Almeida, de apenas 21 anos, e que tinha sido segundo na primeira tirada e quinto na terceira, chegou seguro no meio do grupo e continua no quinto posto, a 45 segundos de Evenepoel e a 10 do colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), quarto.

A prova espanhola termina sábado com a quinta etapa, que liga Covarrubias e Lagunas de Neila, na distância de 158 quilómetros, com final no Alto del Collado, a 1.404 metros de altitude.