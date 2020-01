Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sam Bennett vence primeira etapa e lidera Tour Down Under João Almeida, que alinha na equipa do vencedor da tirada, também chegou com o pelotão, tendo sido o 100.º a cruzar a linha de chegada





• Foto: EPA