Sam Bennett venceu no Algarve mas assume: «Não foi bem como tínhamos planeado»

Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) venceu esta quarta-feira a primeira etapa da 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, após uma tirada de 189,5 quilómetros entre Lagos e Portimão.





"Não foi bem como tínhamos planeado, na verdade foi um sprint muito disputado e mais duro do que o esperado. A equipa levou-me ao limite na aproximação da meta. Os meus colegas trabalharam todo o dia e, no final, lidaram muito bem com as várias quedas na aproximação da meta e protegeram-me", disse o ciclista irlandês, depois de uma corrida exigente."Gastei muita energia para recuperar posições no final, sobretudo porque estava algum vento frontal na reta da meta, mas acabei por ser o mais forte. Não sei qual o corredor que estava à minha esquerda no final [Danny Van Poppel], mas medi forças até ao risco. Estava 'morto' depois da linha da meta", considerou.

"É uma vitória importante, porque venho de uma paragem após um primeiro pico de forma na época. Não sabia como estaria aqui no Algarve, mas trabalhei bem para recuperar a condição e fui recompensado por isso. Estou feliz por ter conseguido a vitória hoje", finalizou.

Já Jon Irisarri (Caja Rural) terminou como líder da classificação da montanha e promete lutar para manter a camisola relativa a essa distinção. "Tínhamos o Jon Aberasturi para discutir a etapa no final e o meu objetivo era meter-me na fuga e ganhar a camisola da montanha. Foi um bom dia. Amanhã [quinta-feira], estarei um pouco cansado [para defender a liderança], mas tentarei lutar por esta camisola. O mais importante, no entanto, é estar bem no último dia e tentar lutar pelos pontos disponíveis", considerou.

Gustavo Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) foi um dos corredores que integrou a fuga do dia e diz ter cumprido aquilo que tinha perspetivado para a etapa inaugural da Algarvia. "A equipa tinha o objetivo de ir para a fuga e eu tive a sorte de integrar a que deu certo. O importante era estar presente na fuga e ir mostrando a camisola", salientou o espanhol, que venceu duas Voltas a Portugal.

Por sua vez o português Rui Costa (UAE Emirates), que acabou no 8.º lugar, gostou das sensações que teve nesta etapa e anteviu já a tirada desta quinta-feira. "A corrida foi praticamente controlada pelas equipas dos spinters, a etapa foi feita a um ritmo baixo, mas os últimos 25 quilómetros foram muito rápidos. As sensações foram boas, espero amanhã [quinta-feira] estar bem na etapa, para uma subida dura. Amanhã [quinta-feira], é um dia bom para ver as sensações, nem eu sei bem como estou", analisou.