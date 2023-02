Santiago Mesa vence Prova de Abertura - Região de Aveiro ao sprint

O ciclista colombiano Santiago Mesa (ABTF Betão-Feirense) venceu este domingo ao sprint a Prova de Abertura -- Região de Aveiro, entre Estarreja e Ílhavo, no arranque da época de estrada e da Taça de Portugal.



Mesa cumpriu os 170,9 quilómetros em 4:04.45 horas, impondo-se a outros velocistas pelo primeiro triunfo do ano, deixando Rafael Silva (Efapel) no segundo lugar e Francisco Campos (W52-FC Porto) no terceiro.

O dia ficou marcado por uma fuga que chegou a ter mais de nove minutos de vantagem na frente, com a subida de Talhadas a provar ser, como habitual, a grande seleção do pelotão antes do 'sprint'.

Absorvidos os homens que ainda tentaram isolar-se nos últimos quilómetros, o 'sprint' impôs a lei e Santiago Mesa foi o mais forte, depois de chegar "muito confiante" de treinos na Colômbia. Já sente a equipa como "uma família", a quem agradeceu, e agora quer acumular características de "'sprinter' muito puro" a melhorias na montanha, explicou à Federação Portuguesa de Ciclismo.

O melhor sub-23 também é da ABTF Betão-Feirense, Afonso Eulálio, no 20.º posto, com a Taver-Ovos Matinados-Mortágua como melhor equipa, com quatro ciclistas no 'top 10': João Matias (quarto), António Barbio (sexto), o venezuelano Leangel Linarez (oitavo) e Gonçalo Amado (10.º).