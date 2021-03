Sepp Kuss renova com a Jumbo-Visma até 2024

O norte-americano Sepp Kuss renovou esta sexta-feira contrato com a equipa Jumbo-Visma até 2024, com o ciclista "muito feliz" por continuar na formação holandesa que representa desde 2018.

"Senti-me muito bem aqui nos últimos anos. Tanto os colegas de equipa como a equipa técnica têm sido muito agradáveis para mim. Todos me compreendem como desportista e, acima de tudo, como pessoa", explicou, citado na nota que deu conta da renovação.

Pelo lado da Jumbo-Visma, o diretor desportivo, Merijn Zeeman, elogiou um dos homens que normalmente trabalha para o esloveno Primoz Roglic nas etapas de montanha, pelas suas qualidades de trepador e pela "importante ajuda" que dá ao líder.

Segundo Zeeman, o vencedor da Volta ao Utah de 2018, e ganhador de uma etapa na Volta a Espanha de 2019, tem "crescido muito como ciclista" e agora sabe "aproveitar as oportunidades", como numa das etapas do Critério do Dauphiné do ano passado.