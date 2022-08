Sergio Higuita vence etapa e lidera Volta à Polónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O colombiano Sergio Higuita (Bora) impôs-se esta segunda-feira ao sprint na terceira etapa da Volta à Polónia, após 237,9 quilómetros, entre Krasnik e Przemysl, ascendendo à liderança da prova no seu 25.º aniversário.

Higuita cruzou a linha de meta com um registo de 05:25.46 horas e uma média de 43.817 km/h, à frente do espanhol Pelo Bilbao (Bahrain) e do belga Quinten Hermans (Intermarché), respetivamente segundo e terceiro classificados de um primeiro lote de 13 corredores mais velozes.

Na tabela geral, o corredor sul-americano goza de quatro segundos de vantagem sobre Bilbao e de seis face a Hermans.

O português Rui Oliveira (UAE) foi 56.º, a 2.24 minutos do vencedor, enquanto o outro luso em prova, Iúri Leitão (Caja Rural), foi 112.º, terminando 10.50 minutos após Higuita. Oliveira encontra-se na 55.ª posição, a 2.34 minutos do topo, ao passo que Leitão é 112.º, a 11 minutos do comandante da geral.

A 79.ª edição da Volta à Polónia, prova vencida pelo português João Almeida (UAE) em 2021, prossegue terça-feira, com a quarta de sete tiradas, um percurso de 179,4 quilómetros, entre entre Lesko e Sanok.