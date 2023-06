Sexta etapa da Volta à Suíça "neutralizada" após morte de Gino Mäder

A sexta etapa da Volta à Suíça foi esta sexta-feira "neutralizada" antes da partida devido à morte do ciclista suíço Gino Mäder (Bahrain-Victorious), após uma queda na quinta tirada, anunciou a organização.

"O pelotão fará os últimos 30 quilómetros planeados, com uma corrida neutralizada, para que todos os corredores formem uma procissão de homenagem" a Mäder, pode ler-se no site oficial da prova.

O ciclista suíço de 26 anos morreu hoje após uma grave queda numa ravina na quinta-feira, durante a quinta tirada da prova, entre Fiesch e La Punt, de 211 quilómetros, que envolveu também Magnus Sheffield (INEOS).

O corredor da INEOS sofreu uma concussão e danos cutâneos e continua hospitalizado, mas Mäder não resistiu aos ferimentos, deixando a quipá "devastada com este trágico incidente".

Profissional desde 2019, Mäder tinha três vitórias, uma delas na Volta a Itália em 2021, ano em que conseguiu a sua melhor prestação em grandes voltas, ao ser quinto na Volta à Espanha.

O suíço também era conhecido pela luta por causas e, em 2022, doou um franco suíço por cada ciclista que ficasse atrás de si nas provas em que participou.

The UCI is devastated to learn of the death of professional cyclist, Gino Mäder.



Our thoughts are with his family, friends and everyone connected with Gino who was a rising star within the professional ranks of cycling. pic.twitter.com/DFhBR4J0mK