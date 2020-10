Simon Carr vence clássica Villafranca-Ordízia

O ciclista britânico Simon Carr (Nippo Delko Provence) conquistou esta segunda-feira a 97.ª clássica Villafranca-Ordízia, em Espanha, chegando isolado na prova em que o português Rafael Silva (Efapel) foi 10.º.

Carr, de 22 anos, e que recentemente competiu na Volta a Portugal, tendo ganhado folgadamente a classificação da juventude, atacou na última subida e deixou para trás um trio que o acompanhava.

Os 165,7 quilómetros foram cumpridos pelo inglês em 3:52,42, com o pódio a ficar completo com o norte-americano Kyle Murphy (Rally Cycling), a 36 segundos, e o colombiano Winner Anacona (Arkéa Samsic), com o mesmo tempo.

Rafael Silva foi o melhor português, em 10.º, a 1.39, seguido de Rafael Reis (Feirense), 23.º a 5.23.