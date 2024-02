Simon Yates vence Volta a AlUla e Rui Oliveira termina em 20.º

O ciclista britânico Simon Yates (Jayco-AlUla) venceu este sábado a Volta a AlUla, na Arábia Saudita, com o português Rui Oliveira (UAE Emirates) a ser 20.º, após a realização da quinta e última etapa.

No final dos 151 quilómetros entre a Cidade Velha de AlUla e os Skyviews de Harrat Uwayrid, num percurso com uma contagem de montanha já perto do final, Yates foi o mais forte e venceu em 3:24.37 horas, o mesmo tempo do belga William Junior Lecerf (Soudal-QuickStep) e do australiano Finn Fischer-Black (UAE Emirates).

Rui Oliveira foi 38.º, a 1.26 minutos de Yates, e o seu irmão Ivo Oliveira, igualmente da UAE Emirates, terminou em 69.º, a 3.21.

Na geral, Yates terminou com três segundos de avanço sobre Lecerf e Fischer-Black, com Rui Oliveira em 20.º, a 1.46, e Ivo Oliveira em 84.º, a 14.45.