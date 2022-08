Sivakov lidera Volta a Burgos, Guerreiro terceiro da geral

O ciclista francês Pavel Sivakov (INEOS) aproveitou esta quinta-feira a terceira etapa da Volta a Burgos para ascender à liderança da corrida e o português Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) 'caiu' para terceiro, mas segue comandante da tabela de pontos.

Sivakov cruzou a linha de meta no segundo lugar, com o mesmo registo de 03:42.17 horas do compatriota Bastien Tronchov (AG2R Citroën), após serem os sobreviventes destacados dos vários ataques no Picón Blanco, a montanha de categoria especial, a cerca de 30 quilómetros da meta instalada em Villarcayo.

O veterano espanhol Alejandro Valverde (Movistar) liderou o grosso do pelotão de favoritos, que chegou 28 segundos depois, com Guerreiro no quarto lugar e o campeão nacional de fundo, João Almeida (UAE-Emirates), no 17.º posto, enquanto o outro luso em prova e colega de equipa de Almeida, Rui Costa, chegou na 30.ª posição, 3.13 minutos depois do vencedor.

Na tabela geral, Sivakov tem vantagens de 23 e de 26 segundos, respetivamente sobre o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), anterior líder, e Guerreiro, que era segundo classificado após a segunda tirada.

Almeida segue na 15.ª posição, a 42 segundos do topo, ao passo que Costa é 27.º com um atraso de 3.13 minutos.

A 44.ª edição da Volta a Burgos continua sexta-feira, com a quarta e penúltima etapa, num percurso de 169 quilómetros entre Torresandino e a cidade romana de Clunia.