Sofia Gomes termina corrida basca da Taça das Nações júnior de ciclismo em 11.º lugar

A portuguesa Sofia Gomes foi 11.ª classificada na Bizkaikoloreak, uma corrida no País Basco que integra o calendário da Taça das Nações júnior de ciclismo feminino de estrada, conquistada pela holandesa Mijntje Geurts.

O triunfo na segunda e última etapa, este domingo em Iurreta, deu a vitória a Geurts, que tinha sido terceira no primeiro dia, no sábado, acabando com 35 segundos de vantagem para o restante pódio final: a compatriota Anna van der Meiden foi segunda e a checa Julia Kopecky terceira.

Sofia Gomes foi a melhor da seleção lusa em prova, no 11.º posto a 2.33 minutos da vencedora, após ter sido 14.ª na última etapa, enquanto Beatriz Pereira acabou no 27.º posto.

Marisa Ferreira e Íris Chagas abandonaram a segunda etapa, depois de Joana Alves ter deixado a prova logo na primeira tirada.