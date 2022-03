Sonny Colbrelli regressou a Itália e fará novos exames cardiovasculares

O ciclista Sonny Colbrelli, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no final da primeira etapa da Volta à Catalunha, regressou no sábado a Itália, onde será submetido a exames adicionais num centro especializado em doenças cardiovasculares, foi este domingo anunciado.

"Sonny Colbrelli regressou a Itália após ter sido transferido ontem [sábado] do Hospital Universitário de Girona. Tendo em conta as condições clínicas estáveis, Sonny Colbrelli teve autorização para viajar para Itália", informou hoje a sua equipa, a Bahrain-Victorious, em comunicado.

Na segunda-feira, o campeão europeu e italiano de fundo sofreu uma paragem cardiorrespiratória e teve de ser reanimado, após cortar a meta em segundo lugar na etapa inicial da Volta à Catalunha.

"O atleta, que colapsou momentos depois do final da primeira etapa da Volta à Catalunha, foi assistido de imediato e transportado para o hospital para ser submetido a exames, de modo a investigar a causa da arritmia cardíaca instável que obrigou ao uso de um desfibrilador", recorda a nota da equipa.

A Bahrain-Victorious detalha que o corredor de 31 anos será alvo de "exames adicionais nos próximos dias num centro italiano de excelência para o diagnóstico e terapia de doenças cardiovasculares".

"Até lá, todos na Bahrain-Victorious desejam ao Sonny uma rápida recuperação, rodeado do amor da sua família", conclui o comunicado.

Nos últimos dias, a formação do vencedor da última Paris-Roubaix tem dado conta do estado de saúde de Colbrelli, embora indicando que os exames têm sido inconclusivos.

No dia seguinte ao 'susto', a Bahrain-Victorious revelou que "todos os exames cardíacos" realizados na noite de segunda-feira não revelaram "quaisquer sinais de preocupação ou de funções comprometidas".

"Já é um milagre estar vivo. Agora, preciso de outro para voltar à bicicleta", admitiu Colbrelli ao diário desportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

Colbrelli 'colapsou' momentos depois de ter disputado ao 'sprint' com o australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), eventual vencedor, o triunfo no arranque da 101.ª edição da prova catalã.

O comunicado médico da primeira etapa da Volta à Catalunha detalhava que "Colbrelli sofreu um episódio de perda de conhecimento com convulsões e posterior paragem cardiorrespiratória".

"Foi imediatamente assistido pelos médicos mediante reanimação cardiopulmonar e desfibrilador, revertendo-se a paragem", acrescentava.

O ciclista de 31 anos tinha recuperado recentemente de uma bronquite, que o afastou da Milão-Sanremo.

O atual campeão europeu e italiano de fundo venceu em 2021 o Paris-Roubaix, o maior feito da sua carreira, num ano em que se afirmou no pelotão mundial com vitórias também no Critério do Dauphiné e na Volta à Romandia, entre outras.