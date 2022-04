Sonny Colbrelli retoma "atividade física ligeira" após cirurgia cardíaca

O ciclista italiano Sonny Colbrelli, que foi submetido a uma cirurgia cardíaca no final de março, já retomou a "atividade física ligeira", anunciou a equipa Bahrain-Victorious, que explicou que os exames apontam para "melhorias".

"Os exames clínicos revelam uma melhoria a nível cardiovascular, o que permite a Colbrelli realizar caminhadas e atividade física ligeira", refere a equipa, após exames realizados na unidade de cardiologia desportiva da Universidade de Pádua.

Em 21 de março, o campeão europeu e italiano de fundo sofreu uma paragem cardiorrespiratória e teve de ser reanimado, após cortar a meta em segundo lugar na etapa inicial da Volta à Catalunha.

Colbrelli, de 31 anos foi então transportado de urgência para um hospital em Girona, em Espanha, mudando-se em 26 de março para a clínica de cardiologia da Universidade de Pádua, onde acabou por ser operado para ser implantado um desfrilhador interno.

"A prioridade continua a ser monitorizar o seu estado com um acompanhamento atento nos próximos meses, para garantir a sua segurança e o reinício das atividades normais de vida", acrescenta a equipa.

Colbrelli venceu em 2021 o Paris-Roubaix, o maior feito da sua carreira, num ano em que se afirmou no pelotão mundial com vitórias também no Critério do Dauphiné e na Volta à Romandia, entre outras.