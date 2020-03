O Sporting vai levar a efeito um evento, no dia 12 de setembro, para homenagear Joaquim Agostinho, um dos expoentes máximos do clube de Alvalade.





O evento é designado por Sporting Bike 2020, Edição Joaquim Agostinho, e, como foi referido esta segunda-feira,por Miguel Afonso, vogal do Conselho Diretivo para as modalidades, destina-se "essencialmente às famílias", e terá o seu início e final junto ao Estádio de Alvalade e servirá para homenagear "uma das figuras mais marcantes da nossa história".Na apresentação do evento estiveram ainda presentes a viúva do malogrado ciclista, Ana Maria, bem como Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.Num ano que que o clube colocou fim à ligação ao Clube de Ciclismo de Tavira (foi de quatro anos), ligação essa que Miguel Afonso classificou de "cordial, simpática e respeitosa", o Sporting anunciou também a criação da "Academia Sporting", um projeto para arrancar no início da próxima temporada, e "pensado a médio e longo prazo, para voltarmos a ter grandes campeões", frisou o dirigente leonino.