Sporting-Tavira arranca entre os grandes

Arranca hoje, oficialmente, a temporada para o Sporting-Tavira, com o objetivo de quebrar a hegemonia da W52-FC Porto no ciclismo português. A expectativa é muita com as chegadas de Tiago Machado e José Mendes e não há melhor forma de testar estas aquisições do que frente aos melhores do pelotão internacional. Os leões levaram a ‘artilharia pesada’ para a Volta a San Juan, na Argentina, e o foco é começar bem, visando a preparação para a Volta ao Algarve.

"Se quisermos ter uma boa prestação na Algarvia, temos de ter alguns dias de competição. Nesta altura, é diferente chegar com oito ou dez dias de competição do que chegar com nenhum", refere Vidal Fitas, que chamou Tiago Machado, José Mendes, Alejandro Marque, Rinaldo Nocentini, Nicola Toffali e Alexander Grigoryev para representar o Sporting-Tavira num pelotão que conta com nomes de relevo como Peter Sagan (Bora), Julien Alaphilippe (Quick-Step), Mark Cavendish (Dimension), Fernando Gaviria (UAE Emirates) ou Nairo Quintana (Movistar).

O diretor desportivo da equipa portuguesa conhece a qualidade do pelotão, mas não coloca de parte uma possível surpresa. "Sabemos a condição física em que estamos, mas não sabemos como estão os nossos adversários. No entanto, se chegarmos à conclusão de que a nossa condição é suficiente para lutar por vitórias, é evidente que não abdicaremos disso", garante Vidal Fitas, que se mostra satisfeito por poder iniciar a temporada numa corrida como a Volta a San Juan: "Estão presentes equipas do World Tour e grandes nomes do ciclismo. É uma honra estar presente nesta prova."