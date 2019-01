Sporting-Tavira foi ao relvado

Como vem sendo hábito desde que regressou ao ciclismo, a equipa do Sporting-Tavira fez uma primeira apresentação oficial do plantel para 2019 no relvado do Estádio José Alvalade, a anteceder o jogo com o Moreirense. Haverá ainda uma outra apresentação, desta vez em Tavira, cidade de tradições na modalidade, não albergasse ela a mais antiga equipa do pelotão mundial.Na quarta época na estrada desde que regressou ao ciclismo, o Sporting, em parceria com o Clube de Ciclismo de Tavira, investiu bastante na temporada prestes a começar, com reforços que garantem desde logo uma maior ambição, principalmente para a prova rainha nacional, que os leões ainda não venceram desde o regresso, ao invés, têm visto a hegemonia da W52-FC Porto.Tiago Machado e José Mendes são reforços de peso, com uma larga experiência internacional, nomeadamente o primeiro, que esteve nove anos no estrangeiro, na sua maioria em equipas do World Tour. Da equipa saiu, para regressar à Efapel, Joni Brandão, 2º na Volta do ano passado.As primeiras pedaladas da temporada da equipa vão ser dadas fora de Portugal, na América do Sul, mais concretamente no Tour de San Juan, na Argentina. A prova, que começa no próximo domingo, servirá, essencialmente, para preparar as primeiras provas portuguesas, com destaque para a Volta ao Algarve, em fevereiro.