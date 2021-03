Stefan Bissegger vence contrarrelógio da terceira etapa do Paris-Nice

O jovem ciclista suíço Stefan Bissegger (Education First-Nippo) surpreendeu esta terça-feira ao impor-se no contrarrelógio individual da terceira etapa do Paris-Nice, impondo-se em Gien e arrebatando a liderança da geral da prova.

Com 17.34 minutos para cumprir 14,4 quilómetros em Gien, Bissegger, de 22 anos, bateu vários especialistas do 'crono', a começar pelo campeão francês Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep), que ficou em segundo por menos de um segundo de diferença.

A seis segundos ficou um dos vultos do pelotão mundial, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), no terceiro lugar, num pódio que se repete também na nova classificação da geral.

Bissegger já tinha feito o segundo melhor registo no contrarrelógio da Volta aos Emirados Árabes Unidos e hoje voltou a demonstrar apetência para a especialidade, numa carreira que, como profissional, incluía apenas uma outra vitória, numa etapa do Tour de l'Ain de 2019, depois de ter sido vice-campeão mundial de fundo de sub-23.

Rui Costa (UAE Emirates) foi 39.º na etapa, a 43 segundos do vencedor, e deu um 'salto' na geral, escalando 38 posições para o 37.º posto, com a mesma distância temporal para o líder da geral.

Mais distante do camisola amarela, a 1.02 minutos, está Rui Oliveira (UAE Emirates), em 66.º, depois de seguir em 110.º na segunda-feira, após um 'crono' em que logrou o 72.º melhor registo.

Na quarta-feira, a quarta de oito etapas liga Chalon-sur-Saône a Chrioubles em 187,6 quilómetros, com cinco contagens de montanha de segunda categoria ao longo do percurso até à subida final, de primeira categoria, a coincidir com a meta.