Stefan Bissegger vence etapa na Volta à Suíça

O ciclista suíço Stefan Bisseger (Education First-Nippo) venceu esta quarta-feira a quarta etapa da Volta à Suíça, com o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a manter a liderança da classificação geral.

Na etapa que ligou St. Urban a Gstaad, numa distância de 171 quilómetros, o jovem ciclista suíço esteve na fuga juntamente com o francês Benjamin Thomas (Groupama) e o norte-americano Joey Rosskopf (Rally Cycling), tendo-se superiorizado no sprint final, com o tempo de 03:46:21 horas.

A classificação geral não sofreu alterações, com Mathieu van der Poel a manter a liderança da prova, com um segundo de vantagem sobre o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).

Rui Costa (UAE Emirates), único português em prova, cortou a meta no 39.º lugar e segue agora em 42.º na geral individual.

A etapa ficou também marcada pelo abandono do conjunto da Wanty, depois de ter sido detetado um caso positivo ao novo coronavírus na equipa.

A quinta etapa vai ligar Gstaad a Leukerbad, numa distância de 172 quilómetros, com quatro contagens de montanha.