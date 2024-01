Stephen William arrebata Tour Down Under ao vencer etapa final

O ciclista britânico Stephen Williams (Israel-Premier Tech) conquistou este domingo a 24.ª edição do Tour Down Under, ao defender a liderança com a vitória na sexta e última etapa, com chegada ao Mount Lofty.

Depois do segundo lugar no sábado, Williams, de 27 anos, partiu para a última tirada com a camisola laranja, símbolo de liderança da corrida australiana, e confirmou o estatuto após os 128,2 quilómetros desde Unley, em 03:05.26 horas, sucedendo no historial ao australiano Jay Vine (UAE Emirates).

"Foi fantástico conseguir esta vitória aqui, na Austrália, logo na primeira corrida da temporada do World Tour", afirmou Williams, vencedor em 2023 da Artic Race, na Noruega.

O equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS) e o mexicano Isaac Del Toro (UAE Emirates) chegaram nas posições imediatas, em segundo e terceiro, respetivamente, com o mesmo tempo do britânico, numa ordem replicada na classificação geral, com Williams a terminar com nove e 11 segundos de diferença, respetivamente.

O também britânico Oscar Onley (DSM-Firmenich), que tinha vencido a quinta etapa e ocupava o segundo posto à partida para a última jornada, caiu para a quarta posição, a 20 segundos do compatriota, após ter cedido 10 segundo na chegada.

Ruben Guerreiro (Movistar) subiu ao 14.º lugar na classificação geral, a 01.02 minutos do vencedor, depois de ter sido 17.º na etapa, a 10 segundos de Williams, enquanto António Morgado (UAE Emirates), na estreia WorldTour, cedeu hoje 01.24 minutos e terminou no 47.º posto, a 03.44.