Stephen Williams assume liderança do Tour Down Under após vitória de Oscar Onley

O ciclista britânico Stephen Williams (Israel-Premier Tech) assumiu hoje a liderança do Tour Down Under, ao terminar a quinta e penúltima etapa no segundo lugar, atrás do compatriota Oscar Onley (DSM-Firmenich).

O jovem Onley, de 21 anos, foi o primeiro a completar os 129,3 quilómetros da tirada, entre Christies Beach e Willunga, em 02:52.23 horas, o mesmo tempo de Williams e de equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Williams vestiu a camisola laranja, símbolo de liderança da corrida velocipédica australiana, com o mesmo tempo de Onley e cinco segundos de vantagem sobre Narváez e sobre o mexicano Isaac Del Toro (UAE Emirates), que perdeu o primeiro posto ao ser oitavo na etapa, a seis segundos.

Ruben Guerreiro (Movistar) mantém-se no 18.º lugar da classificação geral, agora a 42 segundos dos líderes, depois de ter terminado a jornada em 23.º, a 32 segundos, enquanto António Morgado (UAE Emirates), na estreia WorldTour, cedeu hoje 02.01 minutos e 'caiu' para o 51.º posto, a 02.11.

A sexta e derradeira etapa vai levar os corredores de Unley a Mount Lofty, numa ligação de 128,2 quilómetros, com uma chegada em alto, após uma rampa de 1,6 quilómetros e 6,5% de pendente, e três contagens de montanha de primeira categoria.