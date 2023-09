Super-equipa à vista: Jumbo-Visma pode fundir-se com a Soudal-Quick Step

O ano de 2023 foi dominado pela Jumbo-Visma, com as vitórias de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Sepp Kuss nas três Grandes Voltas a serem a cereja no topo do bolo, e para 2024 há o sério risco de a história se repetir. É que, segundo adianta o portal belga 'WielerFlits', em cima da mesa estará a possibilidade da equipa holandesa se unir à Soudal Quick-Step, o que juntaria os já citados três ciclistas - e ainda Wout van Aert - a Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe ou Mikel Landa.De acordo com o relato do site belga, tudo começou a ser desenhado no Tour, quando o bilionário Jim Ratcliffe, dono da INEOS, encetou negociações para adquirir a Soudal Quick-Step. Ao saber da movimentação, os homens fortes da Jumbo-Visma jogaram na antecipação e, após uma reunião em Genebra, deixaram uma plataforma de entendimento bem definida, que recebeu inclusivamente apoio dos patrocinadores de ambas as equipas - no caso a Soudal e a Visma. A ideia, escreve o 'WielerFlits', passa por competir com o poderio financeiro precisamente da INEOS e também a UAE Emirates nos próximos anos.Relativamente ao nome da nova formação, por definir estará apenas a ordem de apresentação na licença: ou Visma-Soudal ou Soudal-Visma.