Classificações 1ª etapa - Vendas Novas e Serpa (173,5 quilómetros)



1. Gabriel Cullaigh, GB (Team Wiggins), 4:18.33 horas



2. Justin Jules, Fra (WB Aqua Protect Veranclassic), m.t.



3. Mark Downey, Irl (Team Wiggins), m.t.



4. Robert Ludovic, Bel (WB Aqua Protect Veranclassic), m.t.



5. Luís Mendonça, Por (Aviludo-Louletano), m.t.



6. Nicola Toffali, Ita (Sporting-Tavira), m.t.



7. Samuel Caldeira, Por (W52-FC Porto), m.t.



8. Daniel Lopez Parada, Esp (Burgos-BH), m.t.



9. Gustavo Veloso, Esp (W52-FC Porto), m.t.



10. Dimitri Peyskens, Bel (WB Aqua Protect Veranclassic), m.t.



A equipa do ex-ciclista Bradley Wiggins, vencedor do Tour de 2012, mas entretanto notícia por supostamente ter recorrido a substâncias dopantes antes dessa corrida, já dá cartas nas estradas nacionais, com Gabriel Cullaigh a vencer esta quarta-feira, em Serpa, a primeira etapa da Volta ao Alentejo. O alemão é assim o primeiro camisola amarela da 36ª edição, depois de coroar com sucesso uma fuga que envolveu 21 unidades, seis delas da equipa da W52-FC Porto.A vitória de Cullaigh teve de ser decidida pelo photo-finish, após sprint renhido com Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic).

Autor: Ana Paula Marques