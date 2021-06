Telmo Pinão sagra-se vice-campeão europeu de fundo de paraciclismo

O português Telmo Pinão sagrou-se este sábado vice-campeão europeu de paraciclismo, ao ser segundo classificado na prova de fundo da classe C2, com Bernardo Vieira a conquistar o bronze em C1.

Os dois ciclistas, que já tinham subido ao pódio no contrarrelógio, na sexta-feira, voltaram a somar metais na Áustria, que recebe em várias cidades o Europeu, a uma semana dos Mundiais, em Cascais, distrito de Lisboa.

Em C2, Pinão voltou a chegar à prata, depois do crono, ao ser batido ao sprint pelo checo Ivo Koblasa. "Estou muito feliz com este resultado, é uma grande conquista para todos nós, mas fica um sabor amargo", declarou o ciclista, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Vieira, por seu lado, conseguiu o bronze em C1, mesmo terminando com uma volta de atraso para o vencedor, o alemão Pierre Senska.

No domingo, os Europeus terminam com outros dois portugueses em ação, no caso Luís Costa, em H5, e Flávio Pacheco, em H4, numa prova de fundo que se realiza em Peuerbach.