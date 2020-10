Testes realizados no dia de descanso revelam caso de covid-19 na Volta a Itália

Os ciclistas que estão a disputar a Volta a Itália estão em 'bolha' mas mesmo assim surgem casos de covid-19 no pelotão. Esta manhã soube-se que entre os 492 testes realizados ontem, durante o dia de descanso, houve um corredor que deu positivo.





Trata-se do colombiano Fernando Gaviria, que já não alinha na. A notícia foi confirmada pela UAE Team Emirates esta manhã."Na sequência dos testes realizados ontem, durante o dia de descanso, o Fernando Gaviria deu positivo. Todos os outros ciclistas e restantes membros do staff tiveram testes negativos", pode ler-se no comunicado da equipa. "O Gaviria foi prontamente isolado, está bem, completamente assintomático."A UAE Team Emirates acrescenta que é a segunda vez que o colombiano testa positivo, "depois de já ter contraído o vírus em março".