Thomas Pidcock vai falhar Milão-San Remo com "sintomas de concussão"

Thomas Pidcock vai falhar a Milão-San Remo, primeiro 'Monumento' da temporada, após ter apresentado "sintomas de uma concussão ligeira", na sequência da queda que sofreu na última etapa do Tirreno-Adriático, revelou esta quarta-feira a INEOS.

"Tom Pidcock tem sido submetido a um acompanhamento contínuo por parte dos médicos da equipa depois da sua queda na última etapa do Tirreno-Adriático [no domingo]. Após ter apresentado sintomas de uma concussão ligeira, Tom irá agora descansar durante um período determinado, em linha com os protocolos para concussões em vigor", lê-se numa publicação na página oficial da formação britânica na rede social Twitter.

Um dos grandes candidatos ao triunfo na Milão-San Remo, depois do seu espetacular triunfo há menos de duas semanas na Strade Bianche, Pidcock vai falhar o primeiro 'Monumento' da época velocipédica, que decorre no sábado.

"Obviamente, é dececionante para o Tom e para a equipa. Vimos na Strade Bianche o estado de forma em que ele está e sei o quanto ele desejava prolongá-lo na Milão-San Remo. Mas o bem-estar do corredor é a nossa principal prioridade e seguimos a recomendação da nossa equipa médica para garantir que ele estará 100% preparado para regressar em segurança à sua campanha das clássicas", declarou Rod Ellingworth, diretor geral da INEOS, citado na publicação do Twitter.

O jovem britânico, de 23 anos, teve um início de época fulgurante, vencendo a quarta etapa da Volta ao Algarve, no alto do Malhão, sendo quinto na Omloop Het Nieuwsblad e conquistando a Strade Bianche, comummente conhecida como o sexto 'Monumento' (não oficial) do ciclismo.

O atual campeão olímpico de XCO desistiu no último dia do Tirreno-Adriático, na sequência de uma queda no início da sétima e última etapa da prova italiana.