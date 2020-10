Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tiago Ferreira 2.º no Mundial de maratona BTT: «Terminar no pódio é como se fosse uma vitória» Português mostra-se muito feliz com a conquista da medalha de prata





• Foto: Hugo Silva/Red Bull Content Pool