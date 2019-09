Tiago Ferreira foi 20.º no campeonato do Mundo de maratona BTT

O ciclista português Tiago Ferreira terminou este domingo na 20.ª posição o campeonato do mundo de maratona BTT, disputado em Grächen, Suíça.Tiago Ferreira, atual campeão europeu da disciplina, cruzou a meta a 11.01 minutos do vencedor, o colombiano Héctor Leonardo Páez.Num percurso de permanente sobe e desce, com um acumulado superior a 3.500 metros, Tiago Ferreira manteve-se no grupo dos melhores até à fase decisiva, mas acabou por quebrar nos derradeiros 20 quilómetros, na zona da última subida principal do percurso, cedendo várias posições na aproximação à meta.José Dias teve dois furos e uma avaria na bicicleta, e foi 70.º, a 39.58 minutos, enquanto David Vaz, que correu como individual, foi 82.ª, a 44.09.