Tiago Ferreira sagra-se vice-campeão mundial de maratona BTT

O português Tiago Ferreira sagrou-se este domingo vice-campeão mundial de maratona BTT (XCM), numa prova que decorreu em Sacaria, Turquia, que foi ganha pelo colombiano Héctor Páez, que revalidou o título mundial.

Tiago Ferreira conseguiu o segundo lugar no Campeonato do Mundo de Maratona BTT, à frente do checo Martin Stosek e apenas atrás de Héctor Páez. O outro português em competição, José Dias, terminou a prova no 23.º lugar.

A corrida, de 110 quilómetros, começou a definir-se na primeira das três voltas ao circuito montanhoso de sobe e desce, onde decorreu grande parte da prova, antes do regresso à localidade de Sacaria.

Na primeira das três voltas, começou a fazer-se a seleção, na qual Tiago Ferreira teve um papel relevante, impondo um ritmo forte. As primeiras acelerações deixaram na frente um grupo de onze ciclistas.

Numa corrida disputada em registo de eliminação, as dificuldades deixaram o pelotão dianteiro reduzido a cinco unidades na segunda volta. Na terceira, a cerca de 40 quilómetros do final, Héctor Páez endureceu o ritmo. Só Tiago Ferreira e o checo Martin Stosek resistiram.

Martin Stosek ainda tentou seguir o campeão mundial, mas não foi bem-sucedido e acabou por ser ultrapassado por Tiago Ferreira.

Este foi o terceiro pódio de Tiago Ferreira em mundiais de XCM. Em 2016 foi campeão mundial, no ano seguinte foi segundo classificado, resultado que repetiu hoje.

O português também soma três medalhas em Campeonatos da Europa, ouro em 2017 e 2019 (em 2020 não se realizou devido à pandemia) e prata em 2016.