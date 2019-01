Tiago Machado fecha primeiro dia em San Juan no top-10

O português Tiago Machado, do Sporting-Tavira, é o sexto colocado na classificação geral da Volta a San Juan, cumprida que está a primeira etapa da prova, numa distância de 159,1 quilómetros, a ligar San Juan a Pocito. 45.º na etapa, que teve discussão ao sprint, o ciclista luso surge no top-10 mercê do facto de os pontos conquistados nos sprints intermédios darem segundos de bonificação (foi o segundo num deles e bonificou 2 segundos).De resto, na discussão ao sprint, ganha por Fernando Gaviria, o melhor elemento do Sporting foi o russo Aleksandr Grigorev, no 19.º posto, isto numa etapa na qual Rinaldo Nocentini foi apenas 162.º, já com 6:55 minutos perdidos. Quanto aos restantes leões, Alejandro Marque foi 36.º, José Mendes 49.º e Nicola Toffali 78.º, todos com o mesmo tempo do vencedor.