Tiago Machado foi atropelado à saída de Braga

Tiago Machado apanhou este sábado um grande susto, ao ser atropelado quando regressava a casa depois do habitual treino. Dizemos susto porque o ciclista natural de Famalicão, de 36 anos, sofreu 'apenas' escoriações, tendo também o corpo dorido."Tinha acabado de fazer o treino mais especifico, já estava de regresso a casa, quando numa rotunda, à saída e Braga, um carro bateu-me por trás na roda. Dei uma cambalhota no chão, a bicicleta ficou inutilizável. Tive de chamar a assistência em viagem", contou-nos Tiago Machado."Foi mais o susto, porque em termos físicos tenho umas mazelas, algum dorido. Doi-me um pouco o joelho, bati também com a cabeça no chão, mas tinha capacete. Não fui ao hospital devido à situação pandémica, mas vou ser visto por um médico".O ciclista da Rádio Popular-Bosvista faz questão de dizer que o condutor "foi correto", porque "parou logo, prestou-me auxílio. Era um rapaz jovem e disse-me que tinha carta há pouco tempo, estava até um pouco nervoso".Tiago Machado já tem uma longa carreira - foi profissional em 2005 -, tendo competido nove anos em equipas estrangeiras, na sua maioria do World Tour. E os acidentes com os ciclistas, na estrada, em treino, acontecem todos os dias, em todos os países."Infelizmente somos o elo mais fraco na estrada, por mais que se mude a legislação, o comportamento das pessoas não muda. O povo português parece ainda viver na ditadura. É de lamentar que ainda aconteçam tantos acidentes na estrada. Os automobilistas que tenham um pouco mais de respeito e cumpram o código da estrada, só isso", sublinha Tiago Machado.