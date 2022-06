Tiago Machado: «No final desta temporada irei retirar-me do ciclismo profissional»

Tiago Machado vai colocar um ponto final na carreira de ciclista de alta competição aos 36 anos. O português da Rádio Popular - Paredes - Boavista anunciou a intenção de deixar o que mais gosta no final da temporada após não ter acabado campeonato nacional de estrada."Não era assim que queria fazer o meu último campeonato nacional, mas não deu para melhor! No final desta temporada irei retirar-me do ciclismo profissional pois as oportunidades quando surgem são para ser aproveitadas e é o que irei fazer. Gostava e sentia-me capaz de continuar a competir pelo menos mais uma temporada, mas acredito que isto será, sem dúvida, o melhor para o meu futuro! Obrigado a todos pelo apoio ao longo destes 18 anos como profissional, mas em especial hoje que sem dúvida o último nacional ficará para sempre no meu coração", referiu o ciclista numa publicação na conta pessoal de Facebook.O atleta natural de Famalicão conta ainda passagens por Sporting, Efapel, Katusha e RadioShack. Em 2014, o 'Ciclista do Povo' conquistou a Volta à Eslovénia.