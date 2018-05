Continuar a ler

O ciclista português Tiago Machado (Katusha-Alpecin) foi este domingo 17.º classificado na Volta à Bélgica de 2018, conquistada pelo belga Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), após a conclusão da quinta e última etapa, vencida pelo francês Bryan Coquard (Vital Concept).Tiago Machado concluiu no 58.º lugar a tirada disputada entre Landen e Tongeren, na extensão de 157,7 quilómetros, com o mesmo tempo do vencedor, que se impôs ao 'sprint' ao compatriota Christophe Laporte (Cofidis) e ao belga Roy Jans (Cibel), segundo e terceiro colocados, respetivamente.

Autor: Lusa