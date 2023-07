Tim Merlier é o primeiro líder da Volta à Polónia ao vencer etapa marcada pela chuva

O belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) é o primeiro líder da Volta à Polónia, após ter vencido ao sprint a primeira etapa da prova, marcada por uma tempestade que 'encurtou' o pelotão.

Merlier, de 30 anos, impôs-se ao promissor holandês Olav Kooij (Jumbo-Visma) no final dos 183,7 quilómetros com início e final em Poznan, com o colombiano Fernando Gaviria (Movistar) a ser terceiro, com as mesmas 4:15.37 horas.

A tempestade - chuvas e ventos fortes - que se abateu sobre o pelotão nos derradeiros quilómetros levou a que a etapa fosse discutida por um grupo reduzido, situação também 'fomentada' por uma queda na parte final.

No entanto, todos os ciclistas foram creditados com o mesmo tempo do vencedor, incluindo os portugueses João Almeida (UAE Emirates), campeão em 2021, e Ruben Guerreiro (Movistar).

Na geral, Merlier, que este sábado somou a sétima vitória da época, lidera com quatro segundos de vantagem sobre Kooij, de 21 anos, e seis sobre Gaviria, com os restantes corredores a 10 segundos - Almeida é 110.º, enquanto Guerreiro é 146.º.

No domingo, a segunda etapa, uma ligação de 202,9 quilómetros entre Leszno e Karpacz, pode fazer as primeiras diferenças na geral, uma vez que inclui já um final acidentado.