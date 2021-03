Tim Merlier vence ao sprint o Grande Prémio Jean-Pierre Monseré

O ciclista belga Tim Merlier (Alpecin) venceu este domingo ao sprint o Grande Prémio Jean-Pierre Monseré, negando por uma nesga o triunfo ao veterano britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep).

O segundo lugar foi o melhor resultado do antigo campeão do Mundo de estrada, em 2011, nos últimos anos, que acabou batido por Merlier, que conquistou o 11.º triunfo na carreira e o segundo esta época, depois de terça-feira se ter imposto no Grande Prémio de Samyn.

"Obviamente, foi bom subir ao pódio, mas estou um pouco decepcionado, concerteza. Senti-me bem. O Merlier foi inteligente e rápido e mereceu o triunfo", disse Cavendish, de 35 anos.

Os 202,1 quilómetros entre Hooglede e Roeselare foram cumpridos pelo pelotão em 4:34.44.

O pódio ficou completo com o belga Timothy Dupont (Bingoal), em corrida que foi completada por 145 ciclistas.