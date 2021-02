Tim Wellens vence isolado terceira etapa da Étoile Bessèges e sobe à liderança

O belga Tim Wellens (Lotto Soudal) venceu esta sexta-feira isolado a terceira etapa da Étoile Bessèges, subindo à liderança da geral individual, ao chegar com 37 segundos de vantagem para os mais rápidos do pelotão.

Um ataque a 15 quilómetros do fim, que o belga, de 29 anos, fez vingar, permitiu-lhe cortar a meta sozinho, ao fim de 3:28.02 horas, necessárias para cumprir os 156,9 quilómetros de tirada, com partida e chegada em Bessèges.

O compatriota Edward Theuns (Trek-Segafredo) foi segundo classificado, à frente de um grupo que chegou a 37 segundos do vencedor, com o dinamarquês Mads Wurtz Schmidt (Israel Start Up Nation) a fechar o pódio.

Na geral, Wellens é o novo líder, com 44 segundos de vantagem para Theuns e 46 para Schmidt.

No sábado, a quarta e penúltima etapa liga Rousson a Saint-Siffret, ao longo de 152 quilómetros, na última tirada em linha antes do contrarrelógio de Alès.