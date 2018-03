Continuar a ler

A chegada em grupo manteve tudo igual na frente, pelo que a Tirreno-Adriático vai ser decidida na terça-feira em contrarrelógio de 10 quilómetros em San Benedetto del Trono.



Kwiatkowski, vencedor da Volta ao Algarve, parte com três segundos de avanço para o italiano Damiano Caruso (BMC) e 23 para o espanhol Mikel Landa (Movistar), enquanto o britânico Geraint Thomas (Sky) está a 29 e o colombiano Rigoberto Uran (Education First) a 34.



Nélson Oliveira (Movistar) foi 105.º a 2.55 minutos e caiu ma posição para 52.º, a 22.43, enquanto José Gonçalves (Katusha-Alpecin) foi 116.º a 3.39 e caiu cinco lugares para 28.º, a 8.38.



O ciclista alemão Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) voltou esta segunda-feira a mostrar ser um dos mais fortes 'sprinters', vencendo a sexta etapa do Tirreno-Adriático, que o polaco Michal Kwiatkowski (Sky) continua a liderar, a uma tirada do fim.Kittel, de 29 anos, que tem no currículo 14 triunfos em etapas da Volta a França, ganhou pela segunda vez na prova, ao ser novamente mais forte do que o eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), campeão do mundo, e do que o argentino Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors), no fim dos 153 quilómetros entre Numana e Faro, com 3:49.54 horas.