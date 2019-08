Tobias Foss assume liderança da Volta a França do Futuro

O norueguês Tobias Foss assumiu esta sexta-feira a liderança da geral da Volta a França do Futuro em bicicleta, após a oitava etapa, ganha pelo australiano Alexander Evans, com Gonçalo Carvalho a cair para 48.º.Evans cumpriu os 23,1 quilómetros entres Brides-les-Bains e Méribel, sempre a subir com uma inclinação média de 7,7%, em 1:05.39 horas, batendo o luxemburguês Michel Ries, segundo, por 12 segundos, com Clément Chapoussin, de França, a fechar o pódio, a 24.Na geral, Foss, que foi quinto, assumiu a liderança, agora com 23 segundos de vantagem para o norte-americano Matteo Jorgenson, segundo.O melhor português continua a ser Gonçalo Carvalho, que caiu quatro posições, para 48.º, ao ser 102.º na 'escalada', enquanto Jorge Magalhães foi o melhor do dia, em 46.º, subindo a 86.º.Guilherme Mota foi 66.º e é 70.º da geral, e Francisco Campos segue em 111.º após ser 107.º na etapa.No sábado, a nona e penúltima etapa liga Villaroger a Tignes ao longo de 67,2 quilómetros, culminando numa subida de primeira categoria.