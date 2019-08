Tobias Foss entra no último dia da Volta a França do futuro na liderança

O norueguês Tobias Foss segurou este sábado a liderança da geral individual da Volta a França do Futuro em bicicleta, após a nona etapa, ganha pelo húngaro Atila Valter em Tignes.Valter foi o mais rápido nos 67,2 quilómetros entre Villaroger e Tignesem, batendo o camisola amarela por 15 segundos, em segundo lugar, com o alemão Georg Zimmermann a fechar o pódio, a 32 segundos.Foss entra na 10.ª e última etapa, uma ligação de 78 quilómetros no domingo, entre Saint-Colomban-des-Villard e Le Corbier, com uma vantagem de 1.10 minutos sobre o italiano Giovanni Aleotti, enquanto o belga Ilan Van Wilder é terceiro, a 2.33.A seleção portuguesa voltou este sábado a ter um dia discreto, com Francisco Campos a chegar fora de controlo e deixar a equipa reduzida a três unidades. O melhor foi Jorge Magalhães, em 39.º, seguindo agora em 74.º da geral.Nessa classificação, o melhor luso é Gonçalo Carvalho, em 49.º após este sábado ter sido 63.º, enquanto Guilherme Mota, hoje 57.º, é 69.º à geral.