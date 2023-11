Tobias Foss troca Jumbo-Visma pela "equipa de sonho" INEOS

O norueguês Tobias Foss, surpreendente campeão mundial de contrarrelógio em 2022, trocou a Jumbo-Visma pela INEOS, a sua "equipa de ciclismo favorita" com qual assinou por três temporadas, foi esta segunda-feira anunciado.

"A INEOS está encantada de anunciar que Tobias Foss, o antigo campeão mundial de contrarrelógio, vai juntar-se à equipa a partir de 1 de janeiro de 2024. O norueguês de Lillehammer, de 26 anos, que se tornou profissional em 2020, assinou um contrato de três anos, válido até ao final de 2026", lê-se no site da equipa britânica.

Vencedor da Volta a França do futuro em 2019, o reforço da INEOS espantou o mundo do ciclismo em 2022, ao sagrar-se campeão mundial de contrarrelógio, impondo-se a estrelas do pelotão como o belga Remco Evenepoel.

No entanto, o duas vezes campeão norueguês da especialidade (2021 e 2022) e de fundo em 2021 teve dificuldades em afirmar-se na Jumbo-Visma, não integrando nenhum dos elencos que conquistou uma inédita trilogia nas grandes Voltas para a formação neerlandesa esta temporada.

"Quando tinha 14 anos e comecei no ciclismo, Edvald Boasson Hagen e a Sky tornaram-se os meus ídolos e a minha equipa favorita. Depois disso, o Chris [Froome], o Bradley [Wiggins] e o Geraint [Thomas] inspiraram-me enquanto sonhava com a Volta a França. Tudo isto fez com da INEOS Grenadiers a minha equipa de sonho", admitiu Foss, citado em comunicado.

Além da surpreendente mudança do norueguês, também hoje foram anunciadas as contratações pela agora denominada Decathlon-AG2R La Mondiale do francês Victor Lafay, vencedor da segunda etapa do Tour'2023 e atualmente na Cofidis, e do irlandês Sam Bennett, que chegou a ser um dos melhores sprinters do pelotão mas passou (mais) uma temporada discreta na BORA-hansgrohe.

No dia em que revelou que a Decathlon irá ser a nova patrocinadora principal nos próximos cinco anos, a equipa francesa também comunicou a chegada de Lafay e Bennett e outros quatro reforços, com destaque para Bruno Armirail, campeão francês de contrarrelógio em 2022 e 'vice' este ano.