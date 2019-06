Tom Dumoulin falha Volta a França devido a lesão

O ciclista holandês Tom Dumoulin, segundo em 2018, vai falhar a Volta a França de 2019, devido a uma lesão num joelho, anunciou esta quinta-feira a equipa Sunweb.





Dumoulin foi operado a um joelho, após uma queda na quarta etapa da Volta a Itália, da qual acabou por desistir, e não conseguiu recuperar a tempo do Tour, que se corre de 06 a 28 de julho.Dumoulin, vencedor do Giro em 2017, surgia como um dos favoritos ao triunfo no Tour, após o segundo lugar em 2018, mas acaba por juntar-se ao britânico Chris Froome (INEOS), quatro vezes vencedor da 'Grand Boucle', na lista de ausentes.