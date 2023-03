Tomas Contte conquista primeira edição da Clássica de Santo Thyrso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) venceu este domingo a primeira edição da Clássica de Santo Thyrso, impondo-se graças a um ataque nos derradeiros 300 metros.

Numa jornada corrida debaixo de chuva, o rápido argentino bateu o português Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo com as mesmas 3:37.25 horas do vencedor, e o colombiano Adrián Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO), terceiro a cinco segundos.

Uma chegada bastante técnica, em paralelo, acabaria por beneficiar Tomas Contte, que lançou o ataque nos últimos 300 metros, para conquistar a primeira vitória da temporada.

Os ciclistas partiram de Vila das Aves para cumprir 144,4 quilómetros e, logo ao quilómetro 10, uma dezena de corredores saltou do pelotão para tentar a sua sorte, alcançado uma margem que rondou os três minutos.

A situação de corrida manteve-se igual até ao quilómetro 80, já depois da primeira de quatro passagens pela meta, altura em que Fábio Oliveira (ABTF Betão-Feirense), Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), Alexandre Montez e Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) se destacaram do grupo que seguia na frente.

A fuga viria a perder gradualmente os seus elementos, também devido ao ritmo imposto pela Efapel, com Luís Gomes a ser o último resistente, sendo apanhado a três quilómetros da meta.

Com a meta à vista, atacou Contte, que se impôs a nomes fortes como Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), quarto a cinco segundos, ou o campeão em título da Volta a Portugal, o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), nono a 12 segundos.