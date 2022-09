Tomás Contte volta a vencer no GP Jornal de Notícias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano) venceu esta sexta-feira pelo segundo dia seguido no Grande Prémio Jornal de Notícias, ao triunfar na quinta etapa, enquanto o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) continua líder da geral.

Contte venceu ao sprint em Viana do Castelo, ao fim de 139,6 quilómetros, batendo Rafael Silva (Efapel), segundo, e Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor), terceiro.

Os homens mais fortes em prova saltaram para a frente após o quilómetro 80, garantindo um sprint restrito no qual o argentino bisou, com as diferenças nos primeiros lugares da geral a manterem-se.

Moreira, recente vencedor da Volta a Portugal, tem 28 segundos de vantagem para o colega de equipa, António Carvalho, segundo, com Joaquim Silva (Efapel) em terceiro, a 56 segundos.

No sábado, a sexta etapa parte e termina em Valongo, distrito do Porto, com 132,7 quilómetros cronometrados.