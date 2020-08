Tony Martin renova com a Jumbo-Visma até 2022

O ciclista alemão Tony Martin, tetracampeão mundial de contrarrelógio, renovou com a Jumbo-Visma até 2022 e adiou a ideia de terminar a carreira em 2021, anunciou hoje a equipa holandesa no seu sítio.

Tony Martin, de 35 anos, contabiliza 11 presenças na Volta à França, e é um elemento fundamental na equipa do esloveno Primoz Roglic e do holandês Tom Dumoulin, um verdadeiro chefe de fila da formação, especialmente nas etapas planas.

O ciclista alemão estará presente na edição do Tour de 2020, que começa no próximo sábado em Nice e termina em 20 de setembro em Paris, com a missão de trabalhar para que Primoz Roglic possa vestir a camisola amarela na capital francesa.