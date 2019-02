Tóquio nunca esteve tão perto...

Nunca a presença de portugueses nos Jogos Olímpicos na vertente de pista esteve tão perto como agora. Mesmo que existam 10 mil km a separar Portugal e o Japão.

Os gémeos Ivo e Rui Oliveira vão procurar que a viagem ao país do Sol Nascente seja feita no próximo ano e para tal precisam, prova após prova, dos pontos para garantir o apuramento para Tóquio’2020. O próximo passo é no Mundial, entre dia 27 deste mês e 3 de março.

Em Pruszków, na Polónia, os irmãos que este ano chegaram ao World Tour, através da equipa da UAE Emirates, vão ser acompanhados por João Matias (Vito-Feirense-PNB) e em femininos por Maria Martins (Sopela Women’s Team), que se estreia no Mundial de elites.

"O nosso grande foco são as disciplinas olímpicas de omnium e de madison. Tentaremos obter o maior número possível de pontos, para o ranking de apuramento para os Jogos Olímpicos e para os rankings individuais", sublinhou à assessoria da Federação (FPC) o selecionador Gabriel Mendes.

Os três corredores masculinos repetem a presença no Mundial de elites, depois de no ano passado terem estado na Holanda, numa edição histórica para Portugal. Ivo Oliveira conquistou a primeira medalha nacional nesta competição, em elites, com a prata em perseguição individual.

Ao todo, Ivo e Rui Oliveira somam quase 20 medalhas desde juniores a seniores, em europeus e mundiais. O percurso dourado na pista começou em 2013.