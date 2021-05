Tóquio'2020: Regressado Dumoulin vai liderar seleção holandesa de ciclismo nos Jogos

Tom Dumoulin, que está de regresso ao pelotão após uma pausa na carreira, vai estar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, revelou este sábado a Federação holandesa de ciclismo, confirmando ainda a presença do prodígio Mathieu van der Poel no BTT.

A seleção de Dumoulin, vencedor do Giro2017, é o grande destaque na lista de 'convocados' dos Países Baixos para as provas de ciclismo dos Jogos Olímpicos, com o ciclista da Jumbo-Visma a ser o eleito para enfrentar o contrarrelógio na capital japonesa e a unir-se a Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe), Dylan van Baarle (INEOS) e Yoeri Havik (BEAT Cycling) na prova de fundo.

Dumoulin, que foi segundo no Giro e na Volta a França de 2018, venceu um título mundial de contrarrelógio e a prata do Rio2016, também no 'crono', anunciou em janeiro uma pausa na carreira para pensar no futuro, confessando que a pressão pública e dos meios de comunicação social eram "mais difíceis de gerir" do que esperava.

Agora, estará em Tóquio'2020 para defender a medalha conquistada e tentar contribuir para o sucesso dos Países Baixos no ciclismo, modalidade em que são grandes favoritos no BTT, graças à presença do prodígio Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 08 de agosto