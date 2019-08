Tour do Utah: João Almeida em 10.º na terceira etapa

No dia em que foi confirmada a transferência para a Deceuninck-Quick-Step, João Almeida voltou a estar entre os melhores na terceira etapa do Tour do Utah. O corredor, de 21 anos, chegou no 10º posto, tendo ficado a 42 segundos do vencedor Ben Hermans (Israel), que reforçou a camisola amarela. Com este resultado João Almeida manteve a liderança na juventude.

Entretanto, no Binck Bank Tour, na Bélgica, Tim Wellens (Lotto Soudal) assumiu a liderança da geral depois de vencer a quarta etapa e ficou muito perto de garantir a conquista desta corrida pela terceira vez na carreira (2014 e 2015, quando ainda se chamava Eneco Tour). O melhor português foi Ruben Guerreiro (Katusha), que fez 17º, a 33 segundos do vencedor. Já Rui Oliveira (UAE), foi 103º a mais de 15 minutos.

Lenda MVDP cresce

Ao 16º dia de corrida esta temporada, Mathieu Van Der Poel chegou à... sétima vitória! A lenda continua a crescer com o triunfo de ontem na primeira etapa da Artic Race da Noruega. Até onde vai este fenómeno?