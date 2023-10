Tour é apresentado esta quinta-feira mas já se conhecem alguns detalhes

O facto de os Jogos Olímpicos de 2024 se disputarem em Paris, de 26 de julho a 11 de agosto, fez com que a organização da Volta a França, não só tivesse que antecipar a corrida, como alterar o final, que deixa de ser no coração da capital francesa, nos Campos Elísios. A apresentação oficial do percurso será feita esta quinta-feira, mas já se conhecem alguns pormenores.Assim, o Tour de 2024 vai disputar-se um pouco mais cedo, começando no dia 24 de junho, para terminar no dia 21 de julho. E em que local? Na cidade de Nice e não será com a habitual etapa da consagração. Ou seja, o suspense quanto ao vencedor vai manter-se até às últimas pedaladas, já que a última será um contrarrelógio, a rondar os 35 quilómetros, e que começará na Principado do Mónaco, e que terá alguma dificuldade, com passagens por subidas. Não acontecia desde 1989 o final do Tour ser com este tipo de etapa, sendo ainda a primeira vez que a corrida termina fora de Paris.O arranque da prova será feito fora de portas, em Florença, Itália, onde em 2023 Rui Costa se sagrou campeão Mundial. As cidades de Bolonha e Turim também receberão o pelotão da mais emblemática corrida velocipédica do Mundo, que no próximo ano se disputa pela 111.ª vez.Os Pirenéus e os Alpes serão, como é hábito, o prato forte da montanha.